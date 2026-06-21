Συνάντηση του Ελβετού ΥΠΕΞ Κασίς με τον Αραγτσί πριν από τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελβετίας, Ινιάτσιο Κασίς, υποδέχθηκε τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, ενόψει των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελβετία για την εφαρμογή της συμφωνίας που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι δύο υπουργοί συναντήθηκαν στο θέρετρο Μπούργκενστοκ, κοντά στη Λουκέρνη, όπου διεξάγονται οι διπλωματικές επαφές, σύμφωνα με ανάρτηση του Κασίς στο Χ.

Ο Ελβετός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι, παρά το δύσκολο περιβάλλον, η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Ελβετίας και Ιράν παραμένει στην υπηρεσία της διπλωματίας, της ειρήνης και της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή.

«Σε ένα απαιτητικό πλαίσιο, η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Ελβετίας και Ιράν, όπως αποτυπώνεται στην εντολή προστατευτικής δύναμης που ασκούμε, παραμένει στην υπηρεσία της διπλωματίας, της ειρήνης και της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Welcome to #Switzerland, H.E. Abbas @araghchi.



At the Lake Lucerne Summit, we offer the framework for discussion and dialogue.



In a challenging context, the relationship of trust between Switzerland and #Iran, reflected in our protecting power mandate, remains in the service… pic.twitter.com/xrgMWTVbuJ — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) June 21, 2026

Πηγή: skai.gr

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