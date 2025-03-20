Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Hellenic Train πραγματοποιήθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης από πρωτοβάθμια σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους και συλλογικότητες.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε λίγο μετά τις επτά, με τους διαδηλωτές να μαζεύονται μπροστά στο κτίριο της οδού Πετμεζά, όπου ήταν παραταγμένες δυνάμεις των ΜΑΤ. Οι συγκεντρωμένοι στάθηκαν με τα πανό τους μπροστά από τα κεντρικά της Hellenic Train και φώναξαν συνθήματα, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη για την τραγωδία στα Τέμπη.

Πηγή: skai.gr

