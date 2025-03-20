Λάρισα: Στη ΜΕΘ ο μαθητής που πνίγηκε από φλούδα πορτοκαλιού

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, μεταφέρθηκε, από το ΓΝΛ, στις 3.30 το μεσημέρι της Πέμπτης και συνοδεία ανδρών της Ομάδας ΔΙΑΣ, 8χρονος μαθητής Δημοτικού Σχολείου της Λάρισας, ο οποίος πνίγηκε από φλούδα πορτοκαλιού την ώρα που βρίσκονταν στο σχολείο, σύμφωνα με την ertnews.gr

Οι εκπαιδευτικοί κάλεσαν αμέσως το ΕΚΑΒ που μετέφερε το παιδί, σε άσχημη κατάσταση, στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, με τους γιατρούς να καταφέρνουν να το επαναφέρουν, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του στη ΜΕΘ Παίδων στου Πανεπιστημιακού.

Πηγή: skai.gr

