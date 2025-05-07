Στην ανακοίνωση της μετεγκατάστασης του Αστυνομικού Τμήματος του Λευκού Πύργου στους χώρους της ΔΕΘ, μέσα στον Μάιο προχώρησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στη Θεσσαλονίκη.

Όπως είπε, «μέσα στις επόμενες μέρες το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, που εδρεύει στην οδό Αριστοτέλους, σε ένα πολύ παλιό και ακατάλληλο κτήριο, μεταφέρεται μέσα στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα στεγαστεί σε ένα σύγχρονο κτήριο, για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πολιτών του κέντρου της Θεσσαλονίκης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.