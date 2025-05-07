Εξαρθρώθηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, 2 διαφορετικές εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, τις οποίες διέθεταν σε έτερους οπαδούς, εκμεταλλευόμενοι την οπαδική τους ιδιότητα, τόσο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, όσο και κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων.

Συνελήφθησαν 20 μέλη των οργανώσεων, ενώ κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, συνελήφθησαν 4 ακόμα άτομα, καθώς βρεθήκαν και κατασχεθήκαν παράνομα αντικείμενα.

Παράλληλα, στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για –κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, παραβάσεις σχετικά με την αθλητική νομοθεσία, παράνομη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και του νόμου περί όπλων, περιλαμβάνονται ακόμα 5 άτομα.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, ενώ στο πλαίσιο έρευνας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη των 2 εγκληματικών οργανώσεων, -με διαρκή δράση-, οι οποίες αποτελούνταν κατά κύριο λόγο από οργανωμένους οπαδούς, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παραβάσεις των νομοθεσιών για τον αθλητισμό, καθώς και τα ναρκωτικά.

Πώς δρούσαν

Περαιτέρω, εξακριβώθηκε ότι τα μέλη των οργανώσεων, τα οποία κατά τη διάρκεια αγώνων συνυπήρχαν στο γήπεδο, διακινούσαν -κατά περίπτωση- κατά την διάρκεια αγώνων ή πριν ακριβώς από την έναρξή τους, ναρκωτικές ουσίες, τόσο εντός του γηπέδου, όσο και στο χώρο στάθμευσής του.

Η κωδική ονομασία

Μάλιστα, λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα αντιπαρακολούθησης, χρησιμοποιώντας κεκαλυμμένη φρασεολογία κατά τις επικοινωνίες τους, αναφερόμενοι στα ναρκωτικά, όπως «μπλούζα», «πλαν», «Έργο», «Κλειδιά», «φούτερ», «Παλαλό». Ωστόσο, τα μέλη των οργανώσεων δρούσαν με διαφορετικό τρόπο ως προς την προμήθεια των ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, τα μέλη της πρώτης οργάνωσης, η δράση της οποίας τοποθετείται τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2023, προμηθεύονταν τα ναρκωτικά μέσω ταχυδρομικών δεμάτων από χώρες του εξωτερικού, πραγματοποιώντας εξουσιοδοτήσεις σε έτερα μέλη, προκειμένου να παραλάβουν τα δέματα.

Σημειώνεται ότι τα ηγετικά στελέχη της εν λόγω οργάνωσης, παρουσίασαν αδικαιολόγητο πλουτισμό, με αγορές Ι.Χ. επιβατηγών οχημάτων, καθώς και επιχειρηματικές κινήσεις, όπως ενοικίαση κυλικείου εντός του γηπέδου της ομάδας τους.

Τα μέλη της δεύτερης οργάνωσης, με δράση τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2024, προμηθεύονταν ναρκωτικές ουσίες από «τοπικούς» διακινητές και στη συνέχεια τα πωλούσαν, τόσο κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων στο γήπεδο, όσο και κατά τη διάρκεια εκδρομών της ομάδας τους στο εξωτερικό, καθώς και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης σε άτομα που γνώριζαν λόγω της οπαδικής τους δράσης.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, μέλος της οργάνωσης αυτής, αξιοποιούσε τις γνωριμίες που είχε στο οπαδικό κίνημα και παρόλο του περιοριστικού όρου που του είχε επιβληθεί για την μη παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων, κατόρθωνε με την εξασφάλιση διαπιστεύσεων να εισέλθει εντός του γηπέδου.

Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες Τρίτη 6 Μαΐου 2025, σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδος και του Νοτίου Αιγαίου, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή επιχειρησιακών ομάδων της Δ.Α.Ο.Ε., αστυνομικών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Πέλλας και Κυκλάδων, καθώς και σκύλου της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Σε σωματικές έρευνες, καθώς και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, καταστήματα πώλησης προϊόντων και κυλικείο αθλητικής εγκατάστασης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1.585,68 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

5 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 6 τρίφτες,

6 μαχαίρια, πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος (γκλοπ), -4- ρόπαλα,

2 σιδερογροθιές, σπρέι πιπεριού,

5 φυσίγγια πιστολιού, 3 καψύλλια φωτοβολίδων,

5 οχήματα Ι.Χ.Ε., δίκυκλη μοτοσυκλέτα,

30 κινητά τηλεφωνά,

74.360 ευρώ και 320 Δηνάρια Σερβίας.

Επιπλέον, σε προγενέστερο χρόνο κατασχέθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, -3.322- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε δέματα προς παράδοση σε καταστήματα των ΕΛΤΑ.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ ένας από τους κατηγορούμενους αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.