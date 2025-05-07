Η πολύμηνη και αναλυτική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, είχε ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση 5 διαρρήξεων σε ΑΤΜ Τραπεζών, εκ των οποίων οι 3 απόπειρες, που έγιναν την τελευταία διετία στη Χαλκιδική.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 2 ημεδαπών ανδρών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής, της έκρηξης, καθώς και για το αδίκημα της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών υλών.

Ειδικότερα, οι προαναφερόμενοι άνδρες, δρώντας μαζί με συνεργούς τους και έχοντας συγκεκριμένους ρόλους, δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη διαρρήξεων σε ΑΤΜ Τραπεζών, εφαρμόζοντας συγκεκριμένη τεχνική και μεθοδολογία, αφαιρώντας χρηματικά ποσά.

Πώς δρούσαν

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τις μεταμεσονύχτιες ώρες προσέγγιζαν τα ΑΤΜ, τα οποία ήταν εγκατεστημένα σε υποκαταστήματα τραπεζών ή επιχειρήσεις ή οικίσκους και με τη χρήση εργαλείων παραβίαζαν μέρος των ΑΤΜ, όπου τοποθετούσαν ποσότητα εκρηκτικής ύλης, προκαλώντας έκρηξη.

Χρησιμοποιούσαν κυρίως κλεμμένα οχήματα που αφαιρούσαν λίγες ημέρες νωρίτερα και μετά τη διαφυγή τους τα εγκατέλειπαν σε απομακρυσμένες περιοχές, τα οποία είχαν περιλούσει με χλωρίνη και λευκή σκόνη.

Για τον έναν από τους 2 άνδρες, ο οποίος είναι έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρας, εξακριβώθηκε ο επιχειρησιακός του ρόλος στη διάπραξη των διαρρήξεων. Επίσης σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο που έγινε τον Οκτώβριο του 2017 στη Χαλκιδική (σχετικό το από 14-2-2025 Δελτίο Τύπου μας).

Ο δεύτερος ημεδαπός άνδρας είχε υποστηρικτικό ρόλο, διασφαλίζοντας την προσέγγιση και τη διαφυγή από τους τόπους τέλεσης των πράξεων.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 5 περιπτώσεις σε περιοχές της Χαλκιδικής και συγκεκριμένα:

2 κλοπές από ΑΤΜ που έγιναν τον Σεπτέμβριο 2023 και τον Νοέμβριο 2024, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 170.950 ευρώ και

3 απόπειρες κλοπής από ΑΤΜ που έγιναν τον Οκτώβριο 2023 και τον Μάιο 2024, που περιείχαν περισσότερα από 490.000 ευρώ. Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις προκάλεσαν έκρηξη, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αφαιρέσουν οτιδήποτε.

Για την εγκληματική δραστηριότητά τους χρησιμοποίησαν 4 Ι.Χ. οχήματα, 1 δίκυκλη μοτοσικλέτα και ένα ζευγάρι πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος αλλοδαπής χώρας, τα οποία αφαιρέθηκαν από περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Τα 2 κλεμμένα Ι.Χ. οχήματα εντοπίστηκαν σε περιοχές της Χαλκιδικής, τα οποία είχαν περιλουστεί με χλωρίνη και λευκή σκόνη. Επίσης εντοπίστηκε και η κλεμμένη δίκυκλη μοτοσικλέτα. Τα κλεμμένα οχήματα αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Σε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, ως μέσω διαφυγής χρησιμοποίησαν μηχανοκίνητη βάρκα, που είχε αφαιρεθεί από περιοχή της Χαλκιδικής, η οποία και εντοπίστηκε.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε τροχόσπιτο που χρησιμοποιούνταν ως «καβάτζα» σε περιοχή της Χαλκιδικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 μπουκάλια με χλωρίνη, ένα ψεκαστήρι και μία τσάντα που περιείχε είδη ρουχισμού.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους, σε περιοχές της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 10 κινητά τηλέφωνα και 20 κάρτες sim.

Κατασχέθηκε και ένα όχημα που χρησιμοποιούσε ο δεύτερος ημεδαπός άνδρας.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των συνεργών τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

