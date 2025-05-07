Αμφιλοχία: Ομολόγησε τη δολοφονία του 95χρονου πατέρα του ο πρώην αστυνομικός

Σε σοκ η τοπική κοινωνία της Αμφιλοχίας από την πατροκτονία που διαπράχθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Χαλκιόπουλο, με θύμα έναν 95χρονο και καθ’ ομολογίαν δράστη τον 67χρονο γιο του που είναι πρώην αστυνομικός.

Ο 67χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας, όπου και ομολόγησε την πράξη του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, φέρεται να υποστήριξε ότι τα προβλήματα άνοιας που είχε ο πατέρας του και οι τάσεις φυγής του δεν τον άφηναν να κοιμηθεί και αυτός είναι ο λόγος που, με μια γκλίτσα και ένα μαχαίρι, έβαλε τέλος στη ζωή του ηλικιωμένου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πρωί επικοινώνησε με τον αδερφό του, ο οποίος θα αναλάμβανε τη φροντίδα του πατέρα τους, και του είπε ότι διέπραξε το έγκλημα.

