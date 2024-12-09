Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Την Τρίτη το «ύστατο χαίρε» στον Νίκο Σαργκάνη

Ο παλαίμαχος διεθνής τερματοφύλακας νοσηλευόταν σε κώμα δίνοντας μάχη με τον καρκίνο και χθες κατέληξε, σκορπώντας θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό

Σαργκάνης

Την προσεχή Τρίτη (10/12) στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παπάγου, οι συγγενείς και οι φίλοι του Νίκου Σαργκάνη από τον αθλητικό χώρο και όχι μόνο, θα πουν το «ύστατο χαίρε» στο «Φάντομ» των ελληνικών γηπέδων.

Ο παλαίμαχος διεθνής τερματοφύλακας νοσηλευόταν σε κώμα δίνοντας μάχη με τον καρκίνο και χθες (8/12) κατέληξε, ηττημένος από την επάρατο νόσο, σκορπώντας θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό.

Η κηδεία του Σαργκάνη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark