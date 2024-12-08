Λογαριασμός
Χωρίς ρεύμα χωριά των Φιλιατών

Εκτιμήσεις για τον χρόνο που θα χρειαστεί για την επαναφορά του ρεύματος

Χωρίς ρεύμα χωριά Φιλιατών

Έντονες βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται στο μεγαλύτερο μέρος της Ηπείρου χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν σημειωθεί πλημμυρικά φαινόμενα.

Από τους ισχυρούς ανέμους ωστόσο έπεσε στύλος της ΔΕΗ στον κάμπου Φοινικίου του Δήμου Φιλιατών με αποτέλεσμα την διακοπή της ηλεκτροδότησης σε οικισμούς και χωριά της περιοχής.

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται ήδη στο σημείο και η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης αναμένεται γύρω στις δέκα το βράδυ.

Πηγή: epiruspost.gr

