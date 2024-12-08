Χωρίς ρεύμα χωριά Φιλιατών

Έντονες βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται στο μεγαλύτερο μέρος της Ηπείρου χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν σημειωθεί πλημμυρικά φαινόμενα.

Από τους ισχυρούς ανέμους ωστόσο έπεσε στύλος της ΔΕΗ στον κάμπου Φοινικίου του Δήμου Φιλιατών με αποτέλεσμα την διακοπή της ηλεκτροδότησης σε οικισμούς και χωριά της περιοχής.

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται ήδη στο σημείο και η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης αναμένεται γύρω στις δέκα το βράδυ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.