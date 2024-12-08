Eλληνας πρεσβευτής στη Δαμασκό: Δεν έχουν σταματήσει οι πυροβολισμοί

«Η κατάληψη της Δαμασκού από τους αντάρτες έγινε στις 4 με 5 η ώρα το πρωί. Από τότε δεν έχουν σταματήσει οι πυροβολισμοί», έκανε γνωστό ο Έλληνας πρεσβευτής στη Δαμασκό, Νικόλαος Πρωτονοτάριος.

Είπε, αναλυτικά:

«Έχουμε τώρα απαγόρευση κυκλοφορίας, αλλά υπάρχουν πυροβολισμοί. Οι ελληνικές οικογένειες εδώ αριθμώνται στις περίπου 50 – 60. Έχω μιλήσει με τον Πρόεδρο και με μέλη των Ελλήνων της ελληνικής ομογένειας. Μέχρι στιγμής η σύσταση η δική μου, της πρεσβείας δηλαδή, ήταν να μείνουν στα σπίτια τους. Η κατάληψη της Δαμασκού από τους αντάρτες έγινε στις 4 με 5 η ώρα το πρωί. Από τότε δεν έχουν σταματήσει οι πυροβολισμοί.

Δυστυχώς οι αντάρτες όμως δεν ήταν συντεταγμένοι, δεν είναι οργανωμένοι σε μια ομάδα και ξεκίνησαν ένα πλιάτσικο σε όλη τη Δαμασκό, συμπεριλαμβανομένου και πρεσβειών, με αποτέλεσμα οι περισσότερες στις πρεσβείες να θέλουν να φύγουν.

Οι περισσότεροι ενδεχομένως να φύγουν και αύριο, μεταξύ των οποίων και αυτοί της ελληνικής, διότι η κατάσταση ασφαλείας εδώ δεν επιτρέπει να προβλέψουμε ότι θα παραμείνουμε με κάποια ασφάλεια (…) Είμαστε τρεις Έλληνες υπάλληλοι της πρεσβείας και θα φύγουμε αύριο».

Σημειώνεται πως, προς ώρας (8/12, 18:30) δεν υπάρχουν αιτήματα από Έλληνες της Συρίας για επαναπατρισμό.

