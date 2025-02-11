Έκλεισε το μεσημέρι της Τρίτης η οδός Βουλής στο Σύνταγμα, λόγω τηλεφωνήματος για βόμβα στα γραφεία της ιστοσελίδας Lifo.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ μετέβη και δύναμη του ΤΕΕΜ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο για να εξακριβωθεί αν όντως υπάρχει βόμβα. Έπειτα από έρευνα που διεξήχθη διαπιστώθηκε ότι τελικά ήταν φάρσα.

Βίντεο από το σημείο

Πηγή: skai.gr

