Πρόβλημα σε 8 πτήσεις καταγράφηκε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου λόγω του παγκόσμιου black out των συστημάτων της Microsoft.
Σύμφωνα με το Cretalive τα αεροπλάνα ήρθαν στο Ηράκλειο, προσγειώθηκαν αλλά δεν μπορούν να φύγουν καθώς οι πτήσεις είναι ενταγμένες στο σύστημα που αντιμετωπίζει προβλήματα.
Όπως είπε στο Cretalive, ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου Γιώργος Πλιάκας γίνεται χειροκίνητα η διευθέτηση των πτήσεων, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος, ωστόσο επειδή είναι δεκάδες οι πτήσεις που έρχονται, προκαλείται μια γενικότερη πίεση στο σύστημα.
- Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από το παγκόσμιο μπλακ άουτ οι πτήσεις
- Ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα ο ηλικιωμένος στη Βέροια που έσερνε σκύλο με το αγροτικό του αυτοκίνητο
- Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Σαράβαλα εγκαταλελειμμένα στον παραλιακό πεζόδρομο του Αλίμου - Τι απαντά ο Δήμαρχος
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.