Πρόβλημα σε 8 πτήσεις καταγράφηκε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου λόγω του παγκόσμιου black out των συστημάτων της Microsoft.

Σύμφωνα με το Cretalive τα αεροπλάνα ήρθαν στο Ηράκλειο, προσγειώθηκαν αλλά δεν μπορούν να φύγουν καθώς οι πτήσεις είναι ενταγμένες στο σύστημα που αντιμετωπίζει προβλήματα.

Όπως είπε στο Cretalive, ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου Γιώργος Πλιάκας γίνεται χειροκίνητα η διευθέτηση των πτήσεων, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος, ωστόσο επειδή είναι δεκάδες οι πτήσεις που έρχονται, προκαλείται μια γενικότερη πίεση στο σύστημα.

Πηγή: skai.gr

