Μέχρι στιγμής, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν προβλήματα από το παγκόσμιο «ψηφιακό black out» αναφέρουν πηγές των ελληνικών τραπεζών. Οι αναφορές που υπάρχουν είναι ότι οι συναλλαγές διεξάγονται κανονικά.

Η τεχνική βλάβη στο δίκτυο πληροφορικής επηρεάζει τράπεζες, εταιρείες, μέσα ενημέρωσης, αεροδρόμια και σιδηροδρομικές μεταφορές σε διάφορες χώρες όλου του κόσμου, όπως η Αυστραλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ισπανία και η Τουρκία.

