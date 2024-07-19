Λογαριασμός
Ελληνικές τράπεζες: Μέχρι τώρα δεν καταγράφονται προβλήματα

Οι αναφορές που υπάρχουν είναι ότι οι συναλλαγές διεξάγονται κανονικά

Bank

Μέχρι στιγμής, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν προβλήματα από το παγκόσμιο «ψηφιακό black out» αναφέρουν πηγές των ελληνικών τραπεζών. Οι αναφορές που υπάρχουν είναι ότι οι συναλλαγές διεξάγονται κανονικά. 

Η τεχνική βλάβη στο δίκτυο πληροφορικής επηρεάζει τράπεζες, εταιρείες, μέσα ενημέρωσης, αεροδρόμια και σιδηροδρομικές μεταφορές σε διάφορες χώρες όλου του κόσμου, όπως η Αυστραλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ισπανία και η Τουρκία.

TAGS: Microsoft βλάβη τράπεζες Τεχνική βλάβη ψηφιακό blackout
