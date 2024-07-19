Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες με μέγιστες τιμές τοπικά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου θα διατηρηθούν στη χώρα μας μέχρι τη Δευτέρα (22-7-2024).

Από την Τρίτη θα υπάρξει βαθμιαία υποχώρηση της θερμοκρασίας, τόσο ως προς τις μέγιστες όσο και ως προς τις ελάχιστες τιμές, που θα γίνει αισθητή στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος στις περισσότερες περιοχές.

Πιο αναλυτικά:

1. Την Παρασκευή (19-7-2024) η θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει:

α. στα βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 και πιθανόν τοπικά 40 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου.

β. στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 37 με 40 βαθμούς Κελσίου.

γ. στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

δ. στην Αττική και το νομό Θεσσαλονίκης τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

2. Το Σάββατο (20-7-2024) η θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει:

α. στα βόρεια ηπειρωτικά τους 37 με 39 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 40 και τοπικά στα δυτικά τους 41 βαθμούς Κελσίου.

β. στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 37 με 40 βαθμούς Κελσίου.

γ. στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

δ. στην Αττική τους 39 βαθμούς και στο νομό Θεσσαλονίκης τους 38 βαθμούς Κελσίου.

3. Την Κυριακή (21-7-2024) και τη Δευτέρα (22-7-2024) η θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει:

α. στα βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 39 με 40 και πιθανόν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου.

β. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

γ. στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

δ. στην Αττική τους 39 με 40 βαθμούς και στο νομό Θεσσαλονίκης τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Σε καθημερινή βάση θα γίνεται επαναπροσδιορισμός των θερμοκρασιών. Το έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται ανά 24ωρο.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ:

http://www.emy.gr/emy/el/forecast/deltia_kairou/geniki_prognosi

Πηγή: skai.gr

