Δίχως ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται η αεροπορική κίνηση και η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, παρά τα προβλήματα λειτουργίας που αντιμετωπίζουν άλλα μεγάλα αεροδρόμια διεθνώς, στα πληροφοριακά τους συστήματα.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε πριν λίγο στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στέλεχος στον τομέα επικοινωνίας του Αεροδρομίου, μόνον ορισμένες εκ των αεροπορικών εταιρειών έχουν εμφανίσει προβλήματα λειτουργίας στα πληροφοριακά τους συστήματα τα οποία όμως υπερβαίνουν με καταφυγή σε ... παραδοσιακές μεθόδους Check In (χρήση καρτών κλπ). Δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα ή καθυστερήσεις πτήσεων, πέραν του συνήθους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.