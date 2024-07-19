AEGEAN: Τα τεχνικά προβλήματα δεν έχουν επηρεάσει σημαντικά την επιχειρησιακή λειτουργία

Η Aegean ενημερώνει ότι, όπως αποτυπώνεται και σε δημοσιεύματα Τύπου, λόγω των προβλημάτων σε πάροχο συστήματος antivirus, έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στις αερομεταφορές παγκοσμίως, χωρίς όμως να έχει επηρεαστεί σημαντικά η δική μας επιχειρησιακή λειτουργία.

Ωστόσο, τονίζεται "λόγω των προβλημάτων που έχουν προκληθεί σε όλη την παγκόσμια αλυσίδα και σε συστήματα υποστήριξης, έχουν επηρεαστεί ορισμένες υπηρεσίες του site μας, ενώ ενδέχεται να επηρεαστούν και πτήσεις μας από και προς αεροδρόμια, των οποίων η λειτουργία έχει επηρεασθεί".

"Οι επιβάτες μας μπορούν να ενημερώνονται από όλα τα επίσημα κανάλια της εταιρείας" επισημαίνει η AEGEAN.

Πηγή: skai.gr

