Ο Αναστάσιος Ντούγκας συνήγορος του ανθρώπου που η Ειρήνη Μουρτζούκου φωτογράφισε ως τον πατέρα των παιδιών της αλλά και βιαστή της αποκαλύπτει στον skai.gr το παρασκήνιο της σύλληψης της.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου έπειτα από μήνυση σε βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε ο πατριός της στο ΑΤ Χαλανδρίου αργά το βράδυ της Δευτέρας, καθώς η 24χρονη τον «φωτογράφιζε» ως τον πατέρας των παιδιών της.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου οδηγήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στα δικαστήρια της Ευελπίδων μετά τη σύλληψή της όπου θα κρατηθεί το βράδυ και την Παρασκευή στις 12μμ θα απολογηθεί στον Εισαγγελέα.

«Καταθέσαμε τρεις μηνύσεις, η κα. Μουρτζούκου κρατείται στη ΓΑΔΑ, περιμένουμε να δικαστεί αύριο στο αυτόφωρο. Ο εντολέας μου αισθάνεται ανακουφισμένος αυτή τη στιγμή, ο διασυρμός του είναι τεράστιος και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι γι΄αυτόν η σύλληψη σε ψυχολογικό επίπεδο γιατί έχει διασυρθεί στο πανελλήνιο» είπε ο κ. Ντούγκας.

«Δεν είχε επαφές με την κα. Μουρτζούκου και έχει φωτογραφηθεί σε όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές ότι είναι ο βιαστής και ο πατέρας των βρεφών της που έχουν φύγει από τη ζωή της».

Ο ίδιος τόνισε ότι «πιστεύω να σταματήσει η κα. Μουρτζούκου να κάνει οποιαδήποτε δήλωση κατά του εντολέα μου. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ο εντολέας μου είναι σε τόσο άσχημη ψυχολογική κατάσταση που έχει μετακομίσει από την Αχαΐα στην Αθήνα, έχει σταματήσει το παιδί του από το σχολείο για να μπορέσει να το προστατεύσει γιατί αισθάνεται ότι όλοι τον θεωρούν και τον αποκαλούν βιαστή».

Αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο της σύλληψης, ο κ. Ντούγκας είπε ότι «η μήνυση κατατέθηκε με άκρα μυστικότητα, δεν ήξερε κανείς γιατί το αυτόφωρο έληξε χθες το βράδυ στις 23:59. Η κα. Μουρτζούκου μετέβη στο αστυνομικό τμήμα όπου πήγε να μηνύσει κάποιον δημοσιογράφο, δεν γνώριζε ότι είχε κατατεθεί τρίτη και έτσι έγινε η σύλληψή της. Είχα ζητήσει από την κα. Μουρτζούκου να συνεργαστεί με τις αρχές για να βρεθούν τα ακριβή αίτια θανάτου των πέντε βρεφών. Ακόμα είμαστε στη διαδικασία έρευνας και όλοι είμαστε εδώ για να συμβάλουμε σε αυτή την έρευνα ώστε να μάθουμε από τι έφυγαν αυτά τα πέντε αγγελούδια».

«Όμως, η κα. Μουρτζούκου έκανε ακριβώς το αντίθετο και το μόνο που έκανε ήταν να βγαίνει στις τηλεοπτικές εκπομπές, πριν δέκα μέρες να καταγγέλλει ένα θείο της ότι είναι ο βιαστής, τώρα να καταγγέλλει τον εντολέα μου, αύριο μπορεί να καταγγείλει κάποιον άλλον» πρόσθεσε.

Παράλληλα ο συνήγορος του πατριού της κας Μουρτζούκου τόνισε ότι «πραγματικά, πριν φτάσουμε στο σημείο και καταθέσουμε μηνύσεις είχαμε επικοινωνήσει μαζί της και να αναιρέσει όλα αυτά που έγιναν, αλλά δυστυχώς δεν το έπραξε. Ο εντολέας μου δεν είναι άνθρωπος δικομανής και δεν ήθελε να φτάσει σε αυτό το σημείο».

Καταλήγοντας, ο κ. Ντούγκας επισ'ημανε ότι «με άκρα μυστικότητα, ευχαριστούμε την κα. Δημογλίδου που από την πρώτη στιγμή γνώριζε πώς θα κινηθούμε για να μπορέσουμε να έχουμε τη σύλληψη της κας. Μουρτζούκου και να σταματήσει το θέατρο του παραλόγου».





