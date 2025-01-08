Δημήτρης Καρυπίδης: Ο Παραολυμπιονίκης που έχει κερδίσει 40 χρυσά μετάλλια

O Δημήτρης Καρυπίδης είναι ένας άνθρωπος πρότυπο.

Ο Παραολυμπιονίκης που κάνει την Ελλάδα υπερήφανη, και ζει στον Έβρο παρά τη σοβαρή του αναπηρία έχει κερδίσει 40 μετάλλια δίνοντας ένα σπουδαίο μάθημα θάρρους αφού αποτελεί περίτρανο παράδειγμα πως η θέληση είναι ικανή να υπερνικήσει ακόμα τα φαινομενικά ανυπέρβλητα εμπόδια.

«Δεν θα είχα ζήσει όλες αυτές τις ωραίες εμπειρίες και όλα αυτά που έχω κάνει στη ζωή μου εάν δεν ήμουν ανάπηρος», συνοψίζει μιλώντας στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.

Περιγράφοντας το πώς είναι να ζει κανείς με αναπηρία συνοψίζει πως καθώς γεννήθηκε έτσι, η κατάσταση του αποτελεί τρόπο ζωής.

«Έμαθα να ζω με αυτό και να προσαρμόζομαι», εξηγεί συνοψίζοντας πως καθώς έχει ευαίσθητα οστά, σε μικρή ηλικία μπορούσε να πάθει ακόμα και κάταγμα από μια απότομη κίνηση που θα έκανε εάν ενδεχομένως τρόμαζε.

«Έγίναν πάνω από 50 διορθωτικές επεμβάσεις στα άκρα μου» περιγράφει τονίζοντας πως τον διακατέχει πολύ μεγάλη θέληση.

Οσον αφορά το γεγονός πως ζει στον Έβρο, ο Παραολυμπιονίκης της Κολύμβησης αναφέρει πως όλα ξεκίνησαν από τη μητέρα του η οποία ήθελε να ζήσουν σε μια πόλη ήρεμη και προσβάσιμη, επιλογή που στάθηκε ζωτικής σημασία για την εξέλιξη και την ποιότητα ζωής του.

«Θέλησα να κάνω κάτι για μένα και πήγα κολυμβητήριο, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα συμμετέχω σε 3 Ολυμπιάδες. Του χρόνου έχουμε Παγκόσμιο με απώτερο στόχο το LA το 2028 » είπε για το μέλλον του στον αθλητισμό μη παραλείποντας να αναφερθεί ωστόσο και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ως ΑμΕΑ.

«Το πρόβλημα είναι τεράστιο στην Ελλάδα. Τις περισσότερες φορές και να σε πάρει μια υπηρεσία να δουλέψεις με μια σύμβαση δεν έχεις πρόσβαση σε αυτή. Είναι σημαντικό να φωνάζεις για τα δικαιώματά σου».

