Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένας 25χρονος άνδρας έπεσε από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival, το περιστατικό συνέβη πριν από λίγη ώρα, ο νεαρός άνδρας για άγνωστους λόγους βρέθηκε στο κενό μετά από πτώση του από το φωταγωγό τρίτου ορόφου οικοδομής.

Στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον σοβαρά τραυματισμένο 25χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Ο άτυχος νέος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

