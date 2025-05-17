Μαφιόζικο χτύπημα στα Άνω Λιόσια: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της ένοπλης επίθεσης

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της μαφιόζικης επίθεσης στα Άνω Λιόσια.

Στις εικόνες φαίνεται η θωρακισμένη Mercedes στην οποία επέβαινε 42χρονος, που εμπλέκεται στην Greek Mafia, να καταδιώκεται από μια μηχανή και στη συνέχεια να ακολουθούν πυροβολισμοί στο πίσω τζάμι του οχήματος, από τον συνοδηγό.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αφού οι σφαίρες εξοστρακίστηκαν, ο 42χρονος οδηγός, κράτησε την ψυχραιμία του, και προσπάθησε να εμβολίσει τη μοτοσικλέτα για να ρίξει στο έδαφος τους αναβάτες, αλλά δεν τα κατάφερε.



Όταν απομακρύνθηκαν οι δράστες, ο 42χρονος που είναι ιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων στην περιοχή, πήγε σε έτερο βενζινάδικο ιδιοκτησίας του στη Μεταμόρφωση και τηλεφώνησε στο Τμήμα Εκβιαστών και στη συνέχεια στην Άμεση Δράση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι Αρχές θεωρούν πως πίσω από την επίθεση είναι συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του 42χρονου, ενώ εξετάζουν εάν πρόκειται για ένα χτύπημα - απάντηση στην πρόσφατη εκτέλεση του «Θαμνάκια» στο Χαλάνδρι.

Ο 42χρονος που φέρεται να συνεργάζεται πλέον με την ρωσόφωνη μαφία φαίνεται πως έχει διαμάχη και με φυλακισμένο ηγετικό στέλεχος της Greek Mafia.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.