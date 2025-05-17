Επαναλειτουργεί η λεωφορειακή γραμμή Χ80 Πειραιάς-Ακρόπολη-Σύνταγμα Express

Σε επαναλειτουργία τίθεται, από το Σάββατο 24 Μαΐου 2025, η λεωφορειακή γραμμή Χ80 «Πειραιάς - Ακρόπολη - Σύνταγμα EXPRESS», με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών- τουριστών της πόλης.

Η λεωφορειακή γραμμή Χ80, σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΑΣΑ, θα πραγματοποιεί δρομολόγια, συνδέοντας τον τερματικό σταθμό κρουαζιερόπλοιων του ΟΛΠ στον Πειραιά (Ακτή Ξαβερίου και Ακτή Μιαούλη) με την Ακρόπολη και το κέντρο του Πειραιά με αυτό της Αθήνας, ενώ θα διέρχεται, στην επιστροφή της προς Πειραιά, από το «Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος».

Η γραμμή Χ80 καλύπτει, κυκλικά, σε 60-75 λεπτά περίπου (αναλόγως την ημέρα και την ώρα), απόσταση 27 χιλιομέτρων, δηλαδή, σε 35 περίπου λεπτά, ο επιβάτης μπορεί να φτάσει στο κέντρο της Αθήνας από το λιμάνι του Πειραιά και αντίστροφα.

Αποτελείται συνολικά από 16 στάσεις, αναδεικνύοντας σημεία του Πειραιά και της Αθήνας με ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον, όπως το Μουσείο Ακρόπολης, το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, το Πλανητάριο, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το «Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος».

Ενδεικτικά, στάσεις υπάρχουν στις δύο εξόδους του τερματικού σταθμού κρουαζιέρας στον ΟΛΠ, στο κέντρο του Πειραιά, στο σταθμό μετρό «Νέο Φάληρο» (Στάδιο Καραϊσκάκη), στο σταθμό μετρό «Συγγρού-Φιξ», στο «Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος», στην Ακρόπολη και στο Σύνταγμα, με ξεχωριστά σημεία επιβίβασης - αποβίβασης επιβατών.

Από τις ενδιάμεσες στάσεις της νέας λεωφορειακής γραμμής, παρέχεται η δυνατότητα μετεπιβίβασης:

σε βασικούς σταθμούς Μετρό («Συγγρού-Φιξ», «Νέο Φάληρο» και «Σύνταγμα»),

στις λεωφορειακές γραμμές Χ96 (από τον Πειραιά) και Χ95 (από Σύνταγμα) προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση ανά 30 περίπου λεπτά, τις ώρες αιχμής, και η γραμμή θα λειτουργεί από τις 8:30 έως τις 19:35 (ώρες αναχώρησης) από την αφετηρία, επί της ακτής Ξαβερίου).

Στην λεωφορειακή γραμμή Χ80 ισχύουν μόνο:

1. Το ημερήσιο εισιτήριο απεριόριστων διαδρομών, αξίας 4,10 ευρώ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον επιβάτη να μετακινηθεί μέσα στην ίδια ημέρα και σε όλο το υπόλοιπο δίκτυο του ΟΑΣΑ εκτός Express Αεροδρομίου.

2. Το τουριστικό εισιτήριο, αξίας 20 ευρώ, με το οποίο ο επιβάτης μετακινείται απεριόριστα για τρεις (3) ημέρες σε όλο το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησής του από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελ.Βενιζέλος».

Δείτε τη Διαδρομή και τις Στάσεις της λεωφορειακής γραμμής Χ80.

Τα δρομολόγια της Λεωφορειακής γραμμής θα αναρτηθούν στην εφαρμογή της τηλεματικής (www.oasa.gr).

Σημειώνεται ότι τις ημέρες που λειτουργεί ο τερματικός επιβατικός σταθμός της Ακτής Θεμιστοκλέους (επιβατικός σταθμός Β - πύλη Ε12), η αφετηρία θα μεταφέρεται προσωρινά εντός του χώρου του ΟΛΠ, ανάμεσα στην είσοδο Ε12 του ΟΛΠ και τερματικού επιβατικού σταθμού της Ακτής Θεμιστοκλέους (αμέσως μετά το χώρο στάθμευσης των λιμουζινών).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

