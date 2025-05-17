Σέρρες: Συνελήφθη 50χρονος για τον ξυλοδαρμό της συζύγου του

Στη σύλληψη 50χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί των Σερρών, με την κατηγορία πως ξυλοκόπησε τη σύζυγό του, η οποία νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κέντρο της ΕΛΑΣ έλαβε κλήση για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και λίγο μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Πέμπτης εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 50χρονος.
Οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές κατηγορούμενος για επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και παράνομη κατακράτηση σε βάρος της συζύγου του.
Ο 50χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους καθώς ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί.
