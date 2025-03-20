Λογαριασμός
Θρήνος για την Formula 1 - Πέθανε ο Έντι Τζόρνταν

Ήταν ο ιδιοκτήτης μιας δικής του ομάδας της Formula 1, της ομώνυμης Jordan η οποία συμμετείχε στα πρωταθλήματα από το 1991 έως και το 2005

Έντι Τζόρνταν

Θρηνεί η Formula 1. Ο Έντι Τζόρνταν έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, μετά από μεγάλη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Ο Τζόρνταν ήταν ο ιδιοκτήτης μιας δικής του ομάδας της Formula 1, της ομώνυμης Jordan η οποία συμμετείχε στα πρωταθλήματα από το 1991 έως και το 2005.

Μετά το τέλος της ενασχόλησής του και τη διάλυση της ομάδας, είχε συνεχίσει να ασχολείται και πάλι με τη Formula 1 καθώς ήταν σχολιαστής των αγώνων γκραν-πρι στο BBC και στο Channel 4.

Ο Τζόρνταν είχε διαγνωσθεί με καρκίνο επιθετικής μορφής στον προστάτη.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Formula 1 Καρκίνος
