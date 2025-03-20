Θρήνος για την Formula 1 - Πέθανε ο Έντι Τζόρνταν

Θρηνεί η Formula 1. Ο Έντι Τζόρνταν έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, μετά από μεγάλη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Ο Τζόρνταν ήταν ο ιδιοκτήτης μιας δικής του ομάδας της Formula 1, της ομώνυμης Jordan η οποία συμμετείχε στα πρωταθλήματα από το 1991 έως και το 2005.

Μετά το τέλος της ενασχόλησής του και τη διάλυση της ομάδας, είχε συνεχίσει να ασχολείται και πάλι με τη Formula 1 καθώς ήταν σχολιαστής των αγώνων γκραν-πρι στο BBC και στο Channel 4.

We are deeply saddened to hear about the sudden loss of Eddie Jordan.



With his inexhaustible energy he always knew how to make people smile, remaining genuine and brilliant at all times.



Eddie has been a protagonist of an era of F1 and he will be deeply missed.



In this moment… pic.twitter.com/ggf1ww9kmq — Formula 1 (@F1) March 20, 2025

Ο Τζόρνταν είχε διαγνωσθεί με καρκίνο επιθετικής μορφής στον προστάτη.

