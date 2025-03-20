Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός ταξί για κλοπή τσάντας στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Ένας 46χρονος οδηγός ταξί συνελήφθη με την κατηγορία ότι έκλεψε μία τσάντα πλάτης από 57χρονο επιβάτη πτήσης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Η τσάντα, την οποία φέρεται να απέσπασε από χώρο του αεροδρομίου, περιείχε δύο φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ένα πορτοφόλι με 169 δολάρια Αμερικής και ζευγάρι ασύρματων ακουστικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο συλληφθείς μετέφερε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών και επισκευής κινητών τηλεφώνων στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με σκοπό να τους «ξεκλειδώσει» και να τους αναβαθμίσει, ενώ το πορτοφόλι με τα χρήματα και τα ακουστικά τα εναπόθεσε σε διάφορα σημεία του οχήματός του.

Τα κλοπιμαία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους. Ο 46χρονος οδηγείται στον εισαγγελέα με την εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία για κλοπή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

