Θεσσαλονίκη: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον Θερμαϊκό

Γυναίκα, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ταυτότητας, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τα νερά του Θερμαϊκού, στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης, στο ύψος του γερμανικού προξενείου.

Εντοπίστηκε γύρω στις 7.30 το πρωί από διερχόμενο πολίτη που ενημέρωσε το Λιμενικό Σώμα και ξεκίνησε η διαδικασία ανάσυρσής της.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Δημήτριος».

Πηγή: skai.gr

