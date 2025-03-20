Νέο κρούσμα μηνιγγίτιδας στην Αχαΐα - Στο νοσοκομείο βρέφος 2 μηνών

Νέο κρούσμα μηνιγγίτιδας καταγράφηκε στην Αχαΐα, με ένα βρέφος δύο μηνών να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, εκτός κινδύνου.

Η αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Άννας Μαστοράκου έδωσε εντολή για χορήγηση χημειοπροφύλαξης σε όσους είχαν έρθει σε επαφή με το βρέφος.

Μεταξύ αυτών και σε ένα αδελφάκι του που πηγαίνει σε δημοτικό της Κάτω Αχαΐας, ωστόσο δεν χρειάστηκε να ληφθούν μέτρα στο σχολείο καθώς δεν πρόκειται για κρούσμα κεραυνοβόλου τύπου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.