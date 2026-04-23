Θρίλερ με τον νεκρό στον Ασύρματο Αγίου Δημητρίου - Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ στον Άγιο Δημήτριο, όταν αλλοδαπός άνδρας τηλεφώνησε στην αστυνομία αναφέροντας ότι εντόπισε νεαρό άνδρα χωρίς τις ασθήσεις του στο πάρκο Ασυρμάτου. Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί που διαπίστωσαν ότι ο 25χρονος, γιος υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ, έφερε θανατηφόρα μαχαιριά στο στήθος.

Οι αστυνομικοί άρχισαν να συλλέγουν πληροφορίες από κατοίκους της περιοχής, προκειμένου να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη, καθώς, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο άνδρας βρέθηκε νεκρός σε «τυφλό» σημείο και δεν υπήρχαν κάμερες περιμετρικά του χώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα διαμένει κοντά στον τόπο του συμβάντος.

Προηγήθηκε καβγάς

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, προκύπτει ότι πριν από τη δολοφονία συνέβη κάποιος καβγάς. Η περιοχή έχει απασχολήσει πολλές φορές την αστυνομία. Πριν από μερικούς μήνες, σε ψητοπωλείο που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το πάρκο είχε σημειωθεί ένα περιστατικό με πυροβολισμούς, με τις Αρχές να προσπαθούν να εξακριβώσουν αν τα δύο περιστατικά έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους.

Αρχικά υπήρξε η πληροφορία ότι η δολοφονία ενδεχομένως να οφείλεται σε οπαδικά κίνητρα. Ωστόσο, αυτό το ενδεχόμενο φαίνεται πως απομακρύνεται. Η αστυνομία εστιάζει τις έρευνες γύρω από τους λόγους που οδήγησαν στον καβγά ανάμεσα στο θύμα και τον δράστη ή τους δράστες.

Το χρονικό

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε περίπου στις 9 το βράδυ, όταν αλλοδαπός άνδρας κάλεσε την αστυνομία αναφέροντας ότι έχει εντοπίσει νεαρό χωρίς τις αισθήσεις του στο πάρκο της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο για αυτοψία και συλλογή στοιχείων.

Πηγή: skai.gr

