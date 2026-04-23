Η πιο τραγική εξέλιξη επιβεβαιώθηκε στην υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, καθώς η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή, έχοντας δεχθεί πυροβολισμό εξ επαφής. Ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία φέρεται ο 39χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος το βράδυ της Δευτέρας έβαλε τέλος στη ζωή του, λίγες ώρες αφότου είχε καταθέσει για την εξαφάνισή της στις Αρχές στο Ηράκλειο.

Πρόκειται για μια υπόθεση που εξελίχθηκε σε τραγωδία, με τις αστυνομικές εκτιμήσεις να συγκλίνουν στο ότι το έγκλημα διαπράχθηκε το πρωί της Κυριακής. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 39χρονος φέρεται να πυροβόλησε τη γυναίκα εξ επαφής στο κεφάλι, χρησιμοποιώντας πιστόλι, χωρίς να έχει προηγηθεί έντονη λογομαχία.

Η σορός της 43χρονης εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στην Αγία Βαρβάρα, κοντά στο πατρικό σπίτι του δράστη, μέσα στο αυτοκίνητό της και συγκεκριμένα στο πίσω κάθισμα, καλυμμένη, με εμφανές τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι, σύμφωνα και με τα αποκλειστικά πλάνα του ΣΚΑΪ.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι το θύμα και ο δράστης είχαν προγραμματίσει συνάντηση το πρωί της Κυριακής, κοντά στο σπίτι της γυναίκας, στον Άγιο Παντελεήμονα. Η 43χρονη, πριν αποχωρήσει από την οικία της, είχε αφήσει σημείωμα στα παιδιά της, ενημερώνοντάς τα ότι θα επέστρεφε σύντομα.

Μετά την πράξη του, ο 39χρονος φέρεται να επιχείρησε να καλύψει τα ίχνη του, σκηνοθετώντας τροχαίο ατύχημα με τη μηχανή του, καθώς είχε αίματα πάνω του. Σύμφωνα με το υλικό από κάμερες ασφαλείας, κάλεσε οδική βοήθεια και στη συνέχεια, με άλλο όχημα, επέστρεψε στο σημείο της συνάντησης, πήρε το αυτοκίνητο της 43χρονης και το μετέφερε στην απομονωμένη περιοχή όπου τελικά εντοπίστηκε η σορός. Έπειτα, φέρεται να αποχώρησε με ταξί, επιστρέφοντας στο σημείο όπου είχε αφήσει το δικό του όχημα.

Οι κινήσεις του έχουν καταγραφεί και χαρτογραφηθεί από τις Αρχές, οι οποίες είχαν ήδη θέσει τον 39χρονο στο επίκεντρο της έρευνας. Το απόγευμα της Δευτέρας κλήθηκε να καταθέσει για την εξαφάνιση και, λίγες ώρες αργότερα, εντοπίστηκε νεκρός κοντά σε ξωκλήσι, όπου αυτοπυροβολήθηκε με κυνηγετική καραμπίνα.

Η αυτοκτονία του ενίσχυσε τις υποψίες των αστυνομικών, οι οποίοι εντατικοποίησαν τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή και τελικά εντόπισαν τη σορό της 43χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα ο 39χρονος φερόταν να ασκούσε πίεση στη γυναίκα, με την οποία είχαν χωρίσει περίπου δύο μήνες πριν. Αν και το περιβάλλον της 43χρονης δεν είχε αντιληφθεί εντάσεις στη σχέση, υπάρχουν μαρτυρίες που τον θέλουν να την παρακολουθεί, ενώ αναφέρεται και περιστατικό φθοράς στο όχημά της.

Η υπόθεση καταγράφεται ως μία ακόμη γυναικοκτονία, με θύμα μια μητέρα τριών παιδιών – δύο ενήλικων και ενός ανήλικου – ενώ ο 39χρονος ήταν επίσης πατέρας ενός παιδιού, ολοκληρώνοντας με τον πιο τραγικό τρόπο ένα ακόμη περιστατικό έμφυλης βίας.

Πηγή: skai.gr

