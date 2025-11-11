Ετήσιο μνημόσυνο πραγματοποιείται το πρωί της Τρίτης 11 Νοεμβρίου στο Συμμαχικό Κοιμητήριο στον Άλιμο για την Ημέρα Μνήμης, «Remembrance Day», (στις 09:30 από τη Γαλλική Πρεσβεία και στις 11:00 από τη Βρετανική) καθώς στις 11 Νοεμβρίου του 1918 τερματίστηκε ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος.

Το «παρών» δίνουν οι πρέσβεις της Βρετανίας, Γαλλίας, Αυστραλίας και άλλοι εκπρόσωποι οι οποίοι καταθέτουν στεφάνια για τους πεσόντες – πολίτες και στρατιωτικούς– στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους.

Εξαιτίας της εκδήλωσης έχουν δημιουργηθεί κυκλοφοριακά προβλήματα στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος του Αγίου Κοσμά προς το Συμμαχικό Κοιμητήριο.

Στις 11 Νοεμβρίου όλος ο αγγλοσαξονικός κόσμος, Αγγλία, Καναδά, Αυστραλία κλπ., γιορτάζει την ημέρα των ηρώων που έχασαν τη ζωή τους στους πολέμους . Ημέρα γνωστή ως «Remembrance Day» (Ημέρα Μνήμης) ή αλλιώς «Poppy Day» (Ημέρα παπαρούνας).

Κάθε χρόνο λοιπόν συμβολικά, όλοι και όλα «παγώνουν» για ένα λεπτό, στις 11:11, ως ελάχιστο φόρο τιμής προς τους πεσόντες.

Όσοι συμμετέχουν στους εορτασμούς φέρουν ως διακριτικό στο πέτο τους μία χάρτινη κόκκινη παπαρούνα, από τις 2 Νοεμβρίου και μέχρι την Ημέρα της Μνήμης, την οποία, μετά τη λήξη των εκδηλώσεων, εναποθέτουν στα κενοτάφια ή στα μνήματα των πεσόντων. Επίκεντρο του εορτασμού είναι το Λονδίνο, όπου παρίσταται η βασιλική οικογένεια και η πολιτική ηγεσία της χώρας.

