Στον Άρειο Πάγο βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, προκειμένου να δηλώσουν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας ενώπιον του Ανακριτή σε βάρος του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή.

​Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των διδύμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, βγαίνοντας από το κτίριο του Αρείου Πάγου, τόνισε ότι η κίνηση αυτή είναι μόνο η αρχή μιας ξεχωριστής νομικής διαδικασίας.

​«Βρεθήκαμε πάλι σήμερα εδώ στον Άρειο Πάγο να δηλώσουμε παράσταση υποστήριξης κατηγορίας εναντίον του κυρίου Καραμανλή. Ο κύριος Καραμανλής είναι ο υπαίτιος για το θάνατο 57 ψυχών, μάλλον για τη δολοφονία τους», ανέφερε αρχικά ο κ. Πλακιάς.

​Οι συγγενείς, όπως είχαν προαναγγείλει, ζητούν την αναβάθμιση της κατηγορίας από παράβαση καθήκοντος σε κακούργημα, συγκεκριμένα στη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών, και τον έλεγχο όλων των εμπλεκομένων υπουργών, υφυπουργών και γενικών γραμματέων από το 2016.

«Είναι αδιανόητο υπουργός κατά την περίοδο που έγινε το έγκλημα να είναι για πλημμέλημα και πόσο μάλλον όχι για κακούργημα», τόνισε ο κ. Πλακιάς.

​Ο ίδιος εξήγησε ότι η διαδικασία αυτή μόλις ξεκινά: «Η κουβέντα ήταν μια ουσιώδης συζήτηση με τον ανακριτή. Πρέπει να γνωρίζετε κι άλλοι, είναι μια ξεχωριστή δίκη, δεν έχει καμία σχέση με τη δίκη η οποία θα γίνει στη Λάρισα. Είναι μια ξεχωριστή δίκη η οποία τώρα ξεκινάει και το ανακριτικό στάδιο είναι ακόμα στην αρχή».

​Ο κ. Πλακιάς άφησε σαφείς αιχμές κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τον χειρισμό της υπόθεσης στη Βουλή, που οδήγησε την έρευνα για τον Κ. Καραμανλή στη συγκεκριμένη διαδικασία.

​«Ο λόγος που είμαστε εδώ, ήταν οι προανακριτικές που ζήτησαν στη Βουλή. Ήταν αυτά που φωνάζαμε να μη ζητήσουν στη Βουλή... Τα αποτελέσματα τα βλέπετε εδώ σήμερα. Ερχόμαστε εμείς να μαζέψουμε τα αμάζευτα της αντιπολίτευσης», σημείωσε, καλώντας και την αντιπολίτευση να παραστεί στον ανακριτή.

​Τέλος, εξέφρασε την ανησυχία του για το νομικό εμπόδιο του νόμου περί ευθύνης υπουργών: «Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε, αλλά να ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πάντα συναντάμε το άρθρο 86. Το περιβόητο άρθρο 86, αυτό το έκτρωμα, αυτό το άρθρο έκτρωμα... πρέπει κάποτε να καταργηθεί. Αλλά για να έχει ουσία και αντίκτυπο και στη δικιά μας περίπτωση, πρέπει να έχει και αναδρομική ισχύ, κάτι το οποίο το καθιστά ακόμα πιο δύσκολο».

Πηγή: skai.gr

