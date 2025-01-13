Συνελήφθη στο Ρέθυμνο ημεδαπός οδηγός για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα, επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης κατόπιν καταγγελίας, για όχημα το οποίο προέβαινε σε επικίνδυνους ελιγμούς κινούμενο επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.

Οι αστυνομικοί άμεσα αναζήτησαν, εντόπισαν και ακινητοποίησαν το όχημα οδηγούμενο από το συγκεκριμένο πρόσωπο και κατά τον έλεγχο που του διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Σε σωματική έρευνα βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν μαχαίρι και χειροβομβίδα, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο όχημα και στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κυνηγετικά όπλα και φυσίγγια διαφόρων τύπων.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.