Στο Λιμεναρχείο Πάτρας ο 27χρονος ψαροντουφεκάς που αγνοείτο για πάνω από 20 ώρες

Στο Λιμεναρχείο της Πάτρας παραμένει ο 27χρονος Γ.Χ. ο οποίος βρέθηκε τελικά σώος και αβλαβής αργά το απόγευμα της Τρίτης στην ακτή στο Λαμπίρι, μετά από 20 και πλέον ώρες θαλασσίων ερευνών στην περιοχή όπου είχε πάει για ψαροντούφεκο από το νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο 27χρονος ψαροντουφεκάς βρισκόταν σε χώρο παραλιακού καταστήματος (beach bar) και φοβούμενος πιθανές επιπτώσεις για παράνομη αλιεία, επέλεξε να κρύβεται όλο αυτό το διάστημα, με σκάφη και βατραχανθρώπους του Λιμενικού, ιδιώτες δύτες, βατραχανθρώπους και ελικόπτερο να τον αναζητούν σε θάλασσα και ξηρά.

Το Λιμεναρχείο “τρέχει” τη διαδικασία της προανάκρισης σε συνεργασία με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αιγίου καθώς εξετάζεται το θέμα της άσκοπης κινητοποίησης των αρχών και της έναρξης μεγάλης έρευνας και διάσωσης στον Κορινθιακό χθες Τρίτη.

Ελεύθερος αφέθηκε χθες ο φίλος του 27χρονου ο οποίος κάλεσε τις αρχές καθώς έχασε επαφή με τον 27χρονο για ένα τρίωρο περίπου. Σε βάρος του 27χρονου δεν φαίνεται να έχει προκύψει κάτι στο ποινικό σκέλος αν και οι δύο είναι ήδη κατηγορούμενοι για λαθραλιεία.

Σε σχέση με πιο σοβαρές ποινικές κατηγορίες που εξετάζονται για τον 27χρονο, αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν και άτομα από το οικογενειακό περιβάλλον.

