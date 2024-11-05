Για την άμεση αποκατάσταση των φθορών που προκάλεσαν άγνωστοι στο δημοτικό σχολείο στο Περιβολάκι Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και την αντικατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών που εκλάπησαν ή καταστράφηκαν έχει κινητοποιηθεί η τοπική κοινωνία σε συνεργασία με τις αυτοδιοικητικές αρχές και τη διεύθυνση εκπαίδευσης.

Το περιστατικό του βανδαλισμού στο σχολείο γνωστοποίησε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας του Περιβολακίου, Ζωγράφος Μπουτουράκης, αναρτώντας σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης βίντεο, όπου φαίνονταν σπασμένα τζάμια από πόρτα και κατεστραμμένος προτζέκτορας. Ο βανδαλισμός εκτιμάται ότι συνέβη το βράδυ της Κυριακής και έγινε αντιληπτός το πρωί της Δευτέρας, όταν έφθασε ο διευθυντής του σχολείου. «Πρώτη φορά συνέβη κάτι τέτοιο στο χωριό μας. Έσπασαν την πόρτα από πίσω, μπήκαν μέσα, προκάλεσαν φθορές στους προτζέκτορες που βρίσκονταν στις αίθουσες και σήμερα, από ό,τι με ενημέρωσε ο διευθυντής, λείπουν 3 ή 4 laptops και η μικροφωνική του σχολείου που κάναμε τις εκδηλώσεις», δήλωσε ο κ. Μπουτουράκης στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ «Πρακτορείο 104,9 FM», σημειώνοντας ότι «ο διευθυντής του σχολείου το πρωί της Δευτέρας που πήγε για να ανοίξει το σχολείο, μπήκε μέσα είδε την κατάσταση και ενημέρωσε κατευθείαν και εμένα και την αστυνομία».

Μέσω της δημόσιας ανάρτησής του, ο κ. Μπουτουράκης απηύθυνε έκκληση για εθελοντική συνδρομή των κατοίκων για την αποκατάσταση των ζημιών και, όπως σημείωσε, η ανταπόκριση των πολιτών ήταν άμεση. «Το σχολείο λειτουργεί κανονικά, την ίδια μέρα ήλθε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, ξεκίνησε την αποκατάσταση καλωδίων για να μπορέσουν να μπουν μέσα τα παιδιά», είπε, προσθέτοντας ότι «ο κόσμος την ίδια μέρα ήθελε να φέρει ό,τι έλειπε».

«Καταδικάζουμε το περιστατικό, είναι ανεπίτρεπτο σε χώρο σχολείου να γίνονται βανδαλισμοί», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης. Όπως διευκρίνισε, διαπιστώθηκε ότι εκτός από τις φθορές που προκλήθηκαν, εκλάπησαν και κάποια laptops και tablets.

Ο κ. Κόπτσης διαβεβαίωσε ότι υπάρχει πολύ καλή συνεργασία της διεύθυνσης εκπαίδευσης, με τον Δήμο και τη δημοτική κοινότητα, αλλά και τον σύλλογο γονέων του σχολείου ώστε η αντικατάσταση των ηλεκτρονικών συσκευών να γίνει το συντομότερο δυνατό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

