Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 5 το πρωί της Κυριακής στη συμβολή της λεωφόρου Θηβών με την Παναγή Τσαλδάρη στο Περιστέρι όταν ΙΧ συγκρούστηκε με ταξί.
Από τη σύγκρουση ανασύρθηκε νεκρός από το ένα όχημα ένας άνδρας ενώ απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική και μια τραυματισμένη γυναίκα.
Ακόμη δύο άτομα τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
Απεγκλωβίστηκε 1 άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του καθώς και μια τραυματισμένη γυναίκα από 2 ΙΧ οχήματα, συνεπεία τροχαίου επί της λεωφόρου Θηβών στο Περιστέρι Αττικής. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 16, 2025
