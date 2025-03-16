Λογαριασμός
Τροχαίο δυστύχημα στο Περιστέρι: Ένας νεκρός και 3 τραυματίες από σύγκρουση ΙΧ με ταξί (Βίντεο)

Κάτω από άγνωστες συνθήκες, ένα ταξί συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη λεωφόρο Θηβών στο Περιστέρι με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός ταξί 

Τροχαίο περιστερι

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 5 το πρωί της Κυριακής στη συμβολή της λεωφόρου Θηβών με την Παναγή Τσαλδάρη στο Περιστέρι όταν ΙΧ συγκρούστηκε με ταξί.

Από τη σύγκρουση ανασύρθηκε νεκρός από το ένα όχημα ένας άνδρας ενώ απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική και μια τραυματισμένη γυναίκα.

Ακόμη δύο άτομα τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

