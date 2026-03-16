Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για επεισόδιο σε δομή αιτούντων ασύλου

Επεισόδιο σημειώθηκε το προηγούμενο 24ωρο σε δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων ασύλου, στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, τρεις υπήκοοι Σουδάν, από κοινού με τρία ακόμη άτομα, προκάλεσαν -για άγνωστη αιτία- σωματικές βλάβες σε τρεις Αιγύπτιους. Τα θύματα μεταφέρθηκαν με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Συνελήφθησαν τρεις Σουδανοί (38, 23 και 22 ετών) για επικίνδυνη σωματική βλάβη και οδηγούνται στον εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

