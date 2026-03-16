Αναζητείται ακόμη 1 άτομο τουλάχιστον, το οποίο δεν έχει ταυτοποιηθεί και φαίνεται να βρισκόταν μαζί με το θύμα στο σημείο που έγινε το φονικό στην Καλαμαριά το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, όπως ενημέρωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. «Εξετάζεται βέβαια βιντεοληπτικό υλικό και τις επόμενες ώρες θα υπάρχουν αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Υπάρχει ήδη άσκηση ποινικής δίωξης για 3 άτομα στη συγκεκριμένη υπόθεση. «Ο πρώτος κατηγορούμενος διώκεται και για παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή, ενώ για τα άλλα 2 άτομα που φέρεται να βρίσκονταν στο σημείο με το θύμα, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και για την αθλητική νομοθεσία και για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος του δράστη», υπενθύμισε η κ. Δημογλίδου.

Όπως είπε, «γνωρίζουμε ότι οι δυο πλευρές είναι φίλαθλοι δυο διαφορετικών ομάδων, αλλά δεν έχουμε ξεκάθαρα την αιτία της συγκεκριμένης επίθεσης. Έχουμε μόνο τη θέση του κατηγορούμενου, το διευκρινίζω αυτό. Άλλωστε, η ποινική δίωξη του κατηγορούμενου δεν περιλαμβάνει την αθλητική νομοθεσία, όμως νομίζω θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα όταν απολογηθούν και οι άλλοι 2 εμπλεκόμενοι».

Πηγή: skai.gr

