Θεσσαλονίκη: 22χρονος έτρεχε με 179χλμ/ώρα και συνελήφθη

«Έσπασε το κοντέρ» του αυτοκινήτου του ένας 22χρονος στη Θεσσαλονίκη, που εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα να οδηγεί στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ύψος του κόμβου Θέρμης, με ταχύτητα 179χλμ/ώρα, ενώ το όριο ταχύτητας είναι 90χλμ/ώρα.
Ο νεαρός άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).
