Άνδρας, 71 ετών, καταγγέλθηκε ότι βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού του και κρατώντας δύο κυνηγετικά όπλα, απειλούσε τους περιοίκους για τη ζωή τους. Το περιστατικό καταγγέλθηκε το περασμένο Σάββατο σε χωριό του δήμου Λαγκαδά, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη, ενώ από την εισαγγελική Αρχή διατάχθηκε να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση με ακούσια νοσηλεία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.