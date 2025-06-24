Ταυτοποιήθηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, 2 άτομα για τη συμμετοχή τους σε οπαδικό επεισόδιο σε βάρος 4 ανήλικων οπαδών έτερων ομάδων που έλαβε χώρα στις 25 Αυγούστου 2024 σε πάρκο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος τουλάχιστον 2 ακόμη ατόμων, σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και ληστεία από κοινού, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για την αθλητική βία και τα όπλα.

Προηγήθηκε έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, από την οποία προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι αφού στάθμευσαν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, δύο εξ’ αυτών προσέγγισαν τους 4 ανηλίκους παθόντες και αφού αρχικά τους εξύβρισαν και τους απείλησαν, αναγνωρίζοντάς τους ως οπαδούς έτερων ομάδων, στη συνέχεια γρονθοκόπησαν δύο από τους ανήλικους.

Ακολούθως, με την απειλή χρήσης αναδιπλούμενου σουγιά ακινητοποίησαν τον ένα ανήλικο και με χρήση βίας του αφαίρεσαν την μπλούζα με τα διακριτικά ομάδας που φορούσε, ενώ στη συνέχεια διέφυγαν με το αυτοκίνητο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

