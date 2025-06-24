Αντιμέτωπη με το κίνδυνο της ακυβερνησίας ενδέχεται να βρεθεί εκ νέου η Γαλλία, μετά την αποτυχία επίτευξης πολιτικής συμφωνίας για την αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας.

Έπειτα από τέσσερις μήνες διαβουλεύσεων, το λεγόμενο κονκλάβιο για το συνταξιοδοτικό περάτωσε αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ τις εργασίες του χωρίς να καταφέρει να καταλήξει σε μία συμφωνία που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή από την πλειοψηφία των μελών της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Φρανσουά Μπαϊρού εξέφρασε τη λύπη του για την μη επίτευξη συμφωνίας, λέγοντας πως αυτή θα ήταν εφικτή αν οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας είχαν επιδείξει διάθεση συμβιβασμών.

Απειλούν με μομφή οι Σοσιαλιστές

Ο κίνδυνος της ακυβερνησίας ελλοχεύει μετά τη δήλωση του Σοσιαλιστικού κόμματος ότι, αν το νομοσχέδιο για το συνταξιοδοτικό δεν έρθει προς έγκριση στην γαλλική Εθνοσυνέλευση και επιχειρηθεί να τεθεί σε εφαρμογή με προεδρικό διάταγμα, τότε οι Σοσιαλιστές βουλευτές θα κινηθούν προς την κατάθεση πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης Μπαϊρού.

Η εξέλιξη αυτή είναι μείζονος σημασίας δεδομένου ότι, χωρίς τις ψήφους του Σοσιαλιστικού κόμματος, δεν υπάρχει στην γαλλική Εθνοσυνέλευση πλειοψηφία ικανή να ρίξει την κυβέρνηση Μπαϊρού.

Κατόπιν αυτού ο Γάλλος πρωθυπουργός θα συναντηθεί σήμερα με τους κοινωνικούς εταίρους σε μία ύστατη προσπάθεια επίτευξης μίας συμβιβαστικής λύσης που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Οι πιθανότητες ωστόσο είναι λίγες, δεδομένου ότι συνδικαλιστικές και οι εργοδοτικές οργανώσεις προσέρχονται στη διαβούλευση με ριζικά διαφορετικές θέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.