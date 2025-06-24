Αστυνομική επιχείρηση πανελλαδικής πραγματοποιήθηκε το τελευταίο 24ωρο για υπόθεση αρχαιοκαπηλίας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έγιναν 39 συλλήψεις σε διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν το απόγευμα στον εισαγγελέα.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αρχαία νομίσματα, αγαλματίδια, ξίφη κι άλλα αντικείμενα, ανεκτίμητης αξίας.

Επίσημες ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν από την ΕΛ.ΑΣ.



Πηγή: skai.gr

