Μία 83χρονη, που φέρεται να φυγοδικεί, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση σχετικού εντάλματος.
Εις βάρος της ηλικιωμένης εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης των ανακριτικών αρχών της Θεσσαλονίκης για το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου τη συνέλαβαν και αναμένεται να την οδηγήσουν ενώπιον του ανακριτή για να δώσει εξηγήσεις.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Σαν σήμερα, ο Θεόφιλος Σεχίδης ξεκλήρισε όλη του την οικογένεια στη Θάσο - Το έγκλημα που συγκλόνισε την Ελλάδα
- Λάρισα: Αύριο απολογείται η 32χρονη - «Δεν έπρεπε να έρθουμε, είδαν τις πληγές στα παιδιά» ανέφερε σε μήνυμα
- Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα κρατητήρια του Α.Τ. Θερμαϊκού - Στο νοσοκομείο κρατούμενος με αναπνευστικά προβλήματα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.