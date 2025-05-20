Μία 83χρονη, που φέρεται να φυγοδικεί, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση σχετικού εντάλματος.

Εις βάρος της ηλικιωμένης εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης των ανακριτικών αρχών της Θεσσαλονίκης για το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου τη συνέλαβαν και αναμένεται να την οδηγήσουν ενώπιον του ανακριτή για να δώσει εξηγήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

