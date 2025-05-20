Ενα έγκλημα χωρίς προηγούμενο στα ελληνικά χρονικά συνέβη στη Θάσο στις 20 Μαΐου 1996. Ο 24χρονος φοιτητή Νομικής Θεόφιλος Σεχίδης, δολοφόνησε, τεμάχισε και εξαφάνισε τους γονείς, το θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του επειδή πίστευε ότι η οικογένειά του συνωμοτούσε για να τον εξοντώσει.

Στη συνέχεια μάζεψε τα πτώματα, τα τεμάχισε με αλυσοπρίονα, τα έβαλε σε σακούλες σκουπιδιών και τα πέταξε στη χωματερή της Καβάλας, μεταφέραντας τις σακούλες από την Θάσο με το φέρι μποτ της γραμμής. Τους εγκεφάλους των πτωμάτων όμως, όπως παραδέχτηκε αργότερα, τους είχε φυλάξει στο ψυγείο «για ανατομική μελέτη».

Το στυγερό έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 8 Αυγούστου.

Για σχεδόν τρεις μήνες, ο Σεχίδης υποκρινόταν τον ανήσυχο συγγενή και έλεγε ότι δεν γνώριζε πού βρίσκονται οι συγγενείς του και ότι τους έψαχνε και αυτός.

Όταν η θεία του από το Βέλγιο, Ελένη Σεχίδη, άρχισε να ψάχνει επίμονα τον εξαφανισμένο σύζυγό της και έκανε καταγγελία στη βελγική αστυνομία για εξαφάνιση των μελών της οικογένειας Σεχίδη αλλά και του ίδιου, τότε οι Ελληνικές Αρχές άρχισαν να ερευνούν την υπόθεση.

Η έρευνα οδήγησε τελικά στη σύλληψή του Θεόφιλο Σεχίδη στις 8 Αυγούστου. Τότε ομολόγησε τα πάντα – ψύχραιμα.

Ο νεαρός φοιτητής δήλωσε στην αστυνομία ότι διέπραξε τους φόνους σε άμυνα και όντας θύμα οικογενειακής συνωμοσίας, καθώς τού «έκαναν ψυχολογικό πόλεμο», επειδή ήξερε ότι ήταν «παιδί άλλης μάνας» και δεν του έλεγαν την αλήθεια.

Ο Σεχίδης δικάστηκε στις 20 Ιουνίου του 1997 στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Δράμας σε πέντε φορές ισόβια. Μεταφέρθηκε στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων των Φυλακών Κορυδαλλού όπου και βρέθηκε νεκρός στις 12 Φεβρουαρίου 2019.

Η πιθανότερη αιτία θανάτου είναι η ανακοπή καρδιάς, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα τα τελευταία χρόνια της ζωής του (ήταν υπέρβαρος) και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή.

