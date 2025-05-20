Φωτιά ξέσπασε στις 4 τα ξημερώματα στα κρατητήρια του Α.Τ. Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη.
Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από στρώμα.
Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν σε υπηρεσία εκείνη την ώρα κατάφεραν να περιορίσουν έγκαιρα τις φλόγες πριν λάβουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
Η φωτιά σβήστηκε πριν φτάσει στο σημείο η Πυροσβεστική.
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., ένας κρατούμενος, 61 ετών, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου με αναπνευστικά προβλήματα.
Τα ακριβή αίτιας της πυρκαγιάς ερευνώνται.
Πηγή: skai.gr
