Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα κρατητήρια του Α.Τ. Θερμαϊκού - Στο νοσοκομείο κρατούμενος με αναπνευστικά προβλήματα

Η φωτιά ξέσπασε στις 4 τα ξημερώματα και φαίνεται να ξεκίνησε από στρώμα

πυροσβεστικη

Φωτιά ξέσπασε στις 4 τα ξημερώματα στα κρατητήρια του Α.Τ. Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από στρώμα.

Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν σε υπηρεσία εκείνη την ώρα κατάφεραν να περιορίσουν έγκαιρα τις φλόγες πριν λάβουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις. 

Η φωτιά σβήστηκε πριν φτάσει στο σημείο η Πυροσβεστική.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., ένας κρατούμενος, 61 ετών, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου με αναπνευστικά προβλήματα.

Τα ακριβή αίτιας της πυρκαγιάς ερευνώνται. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη Φωτιά αστυνομικό τμήμα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark