Στον ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα, Τρίτη, η 32χρονη από τη Λάρισα που φέρεται να κακοποιούσε τα δύο μικρά της παιδιά, την ώρα που οι Αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης. Η κατηγορούμενη ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Τετάρτη.

Η κακοποίηση των δύο παιδιών αποκαλύφτηκε όταν πήγαν στο νοσοκομείο λόγω αναπνευστικού προβλήματος της 4χρονης και οι γιατροί διαπίστωσαν στο σώμα τους σημάδια από καύτρα τσιγάρου.

Μάλιστα η 32χρονη φέρεται να πήγε στο νοσοκομείο μετά από παρότρυνση γειτόνισσάς της. «Της είπα ότι το κορίτσι δεν το ακούω καλά, έχει πολύ βήχα, ήταν λίγο διστακτική, λέω “θα σε πάω εγώ με το αυτοκίνητό μου και μετά θα φύγω”» είπε η γειτόνισσα στο Star.

Οι γιατροί αφού είδαν τα ανησυχητικά σημάδια στα παιδιά, κάλεσαν άμεσα την αστυνομία, με την γυναίκα να φαίνεται πως πανικοβλήθηκε. «Μ… έπρεπε να μην έρθουμε γιατί είδαν τις πληγές εδώ στα παιδιά και φοβάμαι μη μου κάνουν παράπονα και καλέσουν πρόνοιες και τέτοια, έπρεπε να μην τα φέρουμε τα παιδιά. Εγώ φοβάμαι τέτοια πράγματα δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν», ανέφερε σε μήνυμά της, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

Άμεσα έσπευσαν οι Αρχές και συνέλαβαν τη γυναίκα για την κακοποίηση των παιδιών της. «Τα σημάδια εγώ τα έβλεπα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπήρχαν τα σημάδια αυτά και στο αγοράκι και το κοριτσάκι. Τη ρώτησα και μου είπε “ξύνονται και κάνουν πληγές έτσι έκανα και εγώ μικρή”», λέει γειτόνισσα.

Η ίδια αρνείται πάντως τις κατηγορίες, δείχνοντας άλλο άτομο ως κακοποιητή των παιδιών της. «Δεν έχω κάνει κακό στα παιδιά μου, δεν καπνίζω, κάποιος άλλος το έχει κάνει», φέρεται να έχει ισχυριστεί.

Η 32χρονη αναμένεται να δώσει αύριο περισσότερες εξηγήσεις στον ανακριτή. Σύμφωνα με το Star, οι έρευνες της αστυνομίας επικεντρώνονται σε τρεις άντρες που, όπως είπαν γείτονες, έμπαιναν στο σπίτι της.

Πρόκειται για τον σύντροφο της που την βοηθούσε οικονομικά, τον πρώην σύζυγο τον οποίο είχε καταγγείλει για κακοποίηση της ίδιας αλλά και τον πατριό της που ζει στην Κύπρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.