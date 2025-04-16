Χιλιάδες πακέτα λαθραίων τσιγάρων κατείχε άνδρας, 61 ετών, που φαίνεται να διακινούσε παράνομα καπνικά προϊόντα και συνελήφθη ύστερα από αστυνομική έρευνα, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., συνολικά κατασχέθηκαν από το σπίτι του 14.650 πακέτα τσιγάρα και 290 συσκευασίες καπνού που δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης του ελληνικού Δημοσίου.

Εκτός από τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκε το Ι.Χ. αυτοκίνητό του ως μέσο τέλεσης της παράνομης δράσης του. Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

