Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν την Αττική και τα άλλα αστικά κέντρα οι εκδρομείς του Πάσχα.

Η κίνηση τα τελευταία 24ωρα είναι ιδιαίτερα αυξημένη στα λιμάνια της χώρας. Χαρακτηριστικές οι εικόνες από το λιμάνι του Πειραιά, όπου σχηματίστηκαν ουρές στις αποβάθρες από οχήματα και επιβάτες που επρόκειτο να αναχωρήσουν με τα πλοία της γραμμής.

Από τον Πειραιά, ενδεικτικά, σήμερα έχουν προγραμματιστεί 16 δρομολόγια προς Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Ανατολικό Αιγαίο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Από τη Ραφήνα θα πραγματοποιηθούν 11 δρομολόγια προς Εύβοια (Μαρμάρι), Άνδρο, Τήνο και Μύκονο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, αναμένεται να αναχωρήσουν 16.568 επιβάτες από τον Πειραιά και 5.800 επιβάτες από Ραφήνα. Ταυτόχρονα, από το Λαύριο θα εκτελεστούν σήμερα 6 δρομολόγια στα οποία αναμένεται να επιβιβαστούν 1.280 άνθρωποι.

