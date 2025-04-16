Άγιο Φως: H SKY express το μεταφέρει και φέτος σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

Μέσω προγραμματισμένων και έκτακτων πτήσεων της SKY express, το Άγιο Φως θα ταξιδέψει για μία ακόμη χρονιά από την Αθήνα σε επτά προορισμούς σε όλη την Ελλάδα, το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.

Όπως τονίζει η SKY express, από το 2017 συμβάλλει με συνέπεια στη μεταφορά του Αγίου Φωτός από την Αθήνα προς την υπόλοιπη Ελλάδα, στηρίζοντας τις θρησκευτικές παραδόσεις και τα ήθη της πατρίδας μας.

Συγκεκριμένα, το Άγιο Φως θα φτάσει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με κυβερνητική πτήση από τα Ιεροσόλυμα, και στη συνέχεια θα μεταφερθεί σε Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Κύθηρα, Μυτιλήνη, Ρόδο και Χίο με πτήσεις της SKY express.

Το πρόγραμμα των πτήσεων της SKY express για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός διαμορφώνεται ως εξής:

Δρομολόγιο Πτήση Ώρα

Αθήνα - Αλεξανδρούπολη GQ294 20:30-21:45

Αθήνα - Ηράκλειο GQ216 20:55-21:45

Αθήνα - Κέρκυρα GQ274 20:30-21:35

Αθήνα - Κύθηρα GQ440 21:00-21:50

Αθήνα - Μυτιλήνη GQ304 20:30-21:35

Αθήνα - Ρόδος (έκτακτη, ειδική πτήση) GQ284 20:20-21:20

Αθήνα - Χίος GQ244 20:35-21:25

"Με την υποστήριξη του άρτια καταρτισμένου προσωπικού της και τον σύγχρονο στόλο της, η SKY express συμβάλλει έμπρακτα στο έργο της Πολιτείας, διασφαλίζοντας την έγκαιρη και ασφαλή μεταφορά του Αγίου Φωτός το βράδυ της Ανάστασης".

Παράλληλα, τιμώντας τις τοπικές παραδόσεις, τη Μεγάλη Πέμπτη, στις πτήσεις προς Κέρκυρα, οι επιβάτες θα λάβουν ως δώρο παραδοσιακούς "μπότηδες", ενώ το Μεγάλο Σάββατο, σε όλες τις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού με προορισμό την Ελλάδα, τα πληρώματα θα καλωσορίσουν τους επιβάτες προσφέροντάς τους πασχαλινές λαμπάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.