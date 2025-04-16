Πρόταση γάμου στη σύντροφό του, Δώρα Παπαδοπούλου έκανε ο γνωστός ποινικολόγος Απόστολος Λύτρας.

Την ευχάριστη είδηση μοιράστηκε το ίδιο το ζευγάρι μέσω ανάρτησης τους στο Instagram, όπου φαίνεται το μονόπετρο στο χέρι της συντρόφου του δικηγόρου, συνοδευόμενο από τη φράση «Yes, I do».

Σημειώνεται πως ο κ. Λύτρας είναι ακόμα στα δικαστήρια με την πρώην σύζυγό του, Σοφία Πολυζωγοπούλου, την οποία ξυλοκόπησε άγρια τον Ιούνιο του 2024.

Ο δικηγόρος είναι κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος της παθούσας. Αρχικά, σε βάρος του δικηγόρου, είχε ασκηθεί δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, αλλά τελικά με βούλευμα του ασκήθηκε δίωξη για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

