Σύλληψη 35χρονου στο Ηράκλειο - Μητέρα τον κατήγγειλε ότι έστελνε στον γιο της μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου

Ο άντρας συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα.

κρητη

Στη σύλληψη ενός 35χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, μετά την καταγγελία γυναίκας ότι ο συγκεκριμένος άντρας απέστειλε μηνύματα μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στον ανήλικο γιο της, με σκοπό μα τον πείσει να προβεί σε πράξεις σεξουαλικού περιεχομένου και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας του, όπως αναφέρεται από την Αστυνομία.

Ο άντρας συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

